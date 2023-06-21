محافظ جنوب سيناء: يجب دعم الكوادر الناجحة بإدارات المحافظة للارتقاء بمسيرة التنمية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهمية دعم الكوادر الناجحة من العاملين بجميع الإدارات بالمحافظة للارتقاء بمسيرة التنمية وتحقيق النتائج المرجوة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة الطور، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقدم المحافظ الشكر والامتنان للمشاركين في مسابقة livcom2023، فريق العمل والعارضين والمصورين، وجميع من ساهم بجهد أو برأي في إظهار المقومات الخاصة بمدينة شرم الشيخ كمدينة صالحة للعيش وصديقة العمر.

وكرم المحافظ فريق العمل، ومدرستي سان جوزيف الدولية، والبريطانية الدولية بشرم الشيخ، لمساهمتهما الفعالة ضمن فريق العمل.

وكانت مدينة شرم الشيخ حصدت المركز الثالث على العالم في المدن القابلة للعيش في المسابقة الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر، والتي أقيمت في مالطة، وذلك بفضل مزاياها العديدة والمميزة، بعد أن لفتت المدينة الأنظار بمسارها الاستثنائي والمثالي في الاستعداد والتحضير للمشاركة في المسابقة، وجرى تقديم العديد من المزايا والخصائص التي جعلتها مؤهلة للحصول على هذه الميدالية الثمينة.

وتنافست مدينة شرم الشيخ مع 25 دولة أخرى في المسابقة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتي البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب عديد من المزايا التي تتمتع بها المدينة، من بينها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحي، والتخطيط العمراني المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين في جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنا.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك جاء نتاج الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في المدينة، حصلت مدينة شرم الشيخ على هذه الميدالية البرونزية، وهذا يشكل حافزا كبيرا للاستمرار في تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة صديقة للبيئة، ويؤكد جهودها المستمرة في تحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون وجهة سياحية مميزة ومثالية.