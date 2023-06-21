رئيس وزراء الكويت يبحث مع وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن رئيس الوزراء استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له في قصر "بيان"، حيث تناول اللقاء "بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل أمير عبداللهيان، عصر اليوم الأربعاء إلى الكويت، قادما من العاصمة العمانية مسقط، تلبية لدعوة نظيره الكويتي وبهدف إجراء مباحثات حول القضايا الثنائية.

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لحسين أمير عبداللهيان، إلى الكويت منذ تسلمه منصب وزير الخارجية.