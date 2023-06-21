أفادت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، خلال نبأٍ عاجل، بإصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال الاشتباكات الجارية مع قوات الاحتلال في ترمسعيا.

وأضافت أن إحدى الإصابات في حالة خطيرة، بعد تلقي صاحبها رصاصة بالصدر، وذلك خلال اعتداءات مستوطنين على منازل مواطنين فلسطينيين وإحراق سياراتهم.

وأضافت أن مستوطنين شنوا هجومًا على منازل الفلسطينيين في ترمسعيا شمال رام الله، مؤكدة أنهم أحرقوا عددًا من المركبات.

وكان المستوطنون أغلقوا الطرق أمام المارة، فجر اليوم الأربعاء، كما هاجموا عددًا من المنازل الواقعة على أطراف بلدة كفر الديك.

من جهته؛ أكد محمد ناجي رئيس بلدية كفر الديك، أن عددًا من المستوطنين كسروا نوافذ منزل المواطن يزيد درويش.

يذكر أن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، أغلقت أمس الثلاثاء، كل مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، واعتدت على مركبات المواطنين ومنازلهم.

وطالبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء ٢١ يونيو الجاري، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأكدت مصر، رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، ذاكرة أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل، وآخره اقتحام مدينة جنين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات في حلقات عنف متتالية.

وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فورى حقناً للدماء، ومنعاً للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها.