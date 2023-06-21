الفاتيكان تنشر ورقة عمل لاجتماع عام ضخم في الخريف

نشرت الفاتيكان ورقة عمل لاجتماع لمئات الأساقفة، ورجال دين آخرين وعدد من عامة الناس قبل أقل من أربعة أشهر على بدء جمعيتها العامة في روما.

وتصف الوثيقة التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء نقاط حديث المشاركين في الجمعية المعروفة باسم المجمع الكنسي الذي جمعه البابا فرنسيس.

وقبل كل شيء، ينصب تركيز الاجتماع على كيفية مشاركة رعية الكنيسة وإسهامهم للكنيسة الكاثوليكية في المستقبل.

وتذكر الورقة قضايا مثيرة للجدل مثل تولى المرأة مناصب عليا في الكنيسة الكاثوليكية ودمج مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا (مجتمع الميم).

وتقول الورقة: "كيف يمكننا أن نشكل مساحات يشعر فيها الأشخاص الذين يشعرون بأن الكنيسة تنتهك حقوقهم وينبذهم المجتمع بأنهم معترف بهم ومرحب بهم وألا يتم الحكم عليهم ويتاح لهم طرح الأسئلة؟".

وأضافت الورقة "بالمثل مسألة كيفية مفاتحة الأشخاص الذين يشعرون بأنهم مستبعدون من الكنيسة بسبب "عاطفتهم وميولهم الجنسية". كما تم ذكر "المتزوجين بعد الطلاق والأشخاص متعددي الزيجات ومجتمع الميم" بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 370 من رجال الدين والأشخاص العاديين المجمع الكنسي في روما اعتبارا من الرابع إلى 29 من أكتوبر المقبل. ومن بينهم، 40 امرأة على الأقل ممن لهم حق التصويت، سيحضرن مثل هذه الجمعية للمرة الأولى. وستكون الأغلبية العظمى من الأساقفة ويصل عددهم لحوالي 290.

ومن بين المسائل المختلفة المطروحة، على سبيل المثال، قضايا بشأن وضع المرأة في الكنيسة والتعاون بين الكنائس.