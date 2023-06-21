إسرائيل تسحب تصريحات عشرات العمال الفلسطينيين ردا على عملية مستوطنة عيلي

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، سحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين (العاملين في الداخل الإسرائيلي) من أقارب منفذي عملية مستوطنة "عيلي" في الضفة الغربية، ردا على العملية نفسها.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن جالانت طالب بسحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين من العاملين في الداخل، من أقارب منفذي عملية إطلاق النار، التي وقعت في مستوطنة عيلي بالقرب من رام الله في الضفة.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، قرر في شهر سبتمبر الماضي، زيادة تصاريح أعداد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل ليصل العدد الإجمالي إلى 17 ألف عامل.

ونقلت القناة العبرية «الـ 12»، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله إن حكومة بلاده قررت زيادة حصة تصاريح العمالة الفلسطينية من سكان قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي بـ 1500 تصريح إضافي، ليصل العدد الإجمالي للعمال إلى 17 ألف عامل.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن القرار الإسرائيلي الجديد يبدأ تنفيذه بعيد انتهاء عيد رأس السنة العبرية، شريطة الحفاظ على الهدوء في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي شهر يوليو الماضي، قرر جانتس زيادة 1500 تصريح عمل لسكان القطاع، ليرتفع إجمالي التصاريح إلى 15 ألفا و500 عامل.

وقتل أربعة مستوطنين وأصيب مثلهم، في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية المحلتة.

وفيما تبنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، العملية، فقد فقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن ثلاثة مسلحين فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار وكانوا مسلحين ببنادق «إم 16».

وأضافت أن منفذ العملية الرئيسي الذي قتل فور إطلاق النار، هو مهند فالح شحادة، فلسطيني من قرية حوارة جنوبي نابلس.