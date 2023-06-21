إحالة أوراق المتهمين بقتل صاحب مصنع مخبوزات بالمحلة إلى المفتي

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بإحالة أوراق متهمين اثنين بقتل هشام السمسار صاحب مصنع مخبوزات وحلويات وموظف سابق بحي أول المحلة إلى المفتى.

كانت هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال المتهمين ومحامين الدفاع عنهم، حيث طالبوا بتحويل القيد الوصفي للقضية من القتل العمد والتربص إلى قتل دفاعا عن النفس، لافتين إلى أن المجني عليه اشتبك مع المتهمين بسبب خلافات مالية بمكان محل العمل المشترك بينهم.

في المقابل طالبت النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين لما ارتكبوه في حق المجني عليه بربطه بالحبال من رقبته وضربه حتى الموت، بسبب خلافات مالية ودوافع أسرية، وأهمية إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي للتطبيق حق الإعدام ضدهما.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور الأهالي على جثة هشام السمسار صاحب مصنع مخبوزات وموظف سابق بحي أول المحلة - 62 سنة جثة هامدة، وبها علامات تعذيب وتم عرضه على الطب الشرعي.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، من ضبط المتهمين (شريف.ط)، و(محمود.س)، وبعرضهما على النيابة اعترفا بارتكاب الجريمة طمعا في أموال الضحية.