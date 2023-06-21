الفنانة العراقية شذى حسون: أتمنى التعاون مع الملحن عمرو مصطفى

أكدت الفنانة العراقية شذى حسون، إنها تحضر أكثر من أغنية باللهجة المصرية، موضحة أنها أنتهت من تصوير أغنية "حلم عمري"، باللهجة المصرية وتم إطلاقها موخرا.

وأكدت أن أغنية حلم عمري من ضمن ألبومها الجديد وهي أغنية مصرية في إطار رومانسي من تأليف حسام سعيد، وتوزيع تيام طارق.

وأضافت خلال برنامج "the time show”، أنها ستشارك الفنان رامي صبري في عمل فني جديد، مؤكدة أنها تتمنى التعاون مع الفنان والملحن عمرو مصطفي، متابعة: "بحب إحساسه، وعنده أعمال مهمة وكبيرة".

وأكدت أنها لا تمانع من تقديم أي لهجة ولكنها تهتم بقيمة العمل الفني الذي ستقدمه.