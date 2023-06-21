أسامة ربيع: 9 مليارات جنيه تكلفة تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن تكلفة مشروع تطوير القطاع الجنوبي تبلغ 9 مليارات جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لهيئة القناة؛ لتسليط الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، اليوم الأربعاء، أنّ المشروع يُموَّل من ميزانية الهيئة ولا يحمل الدولة أي تكلفة، موضحا أن المشروع ينفذه عمال مصريون وبكراكات مصرية.

وأوضح ربيع، أن التعامل في قناة السويس بخصوص رسوم عبور السفن يتم بالدولار أو اليورو.

ونوه بأن أي طريق ملاحي يُعلن عنه، تعمل الهيئة على دراسته بشكل جيد، وبحث تأثير على القناة سواء على المدى القريب أو البعيد.

وأشار إلى أنّ الهيئة تعمل على جذب السفن والخطوط الملاحية من خلال التوسع في تقديم الخدمات المقدمة بها، بجانب السياسات التسويقية التي يتم إتباعها.