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يرى محمد مصيلحي المدير الفني السابق لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن المدرب الأجنبي هو الأمثل لتولي المهمة الفنية في الفترة المقبلة.

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: "المدير الفني الأجنبي هو الأمثل حاليًا لفريق الأهلي، لأنه لا يملك العاطفة".

وتابع: "العاطفة كانت أزمة ومشكلة بالنسبة لي داخل الفريق، وكنت أحب اللاعبين جدًا وكان يجب أن أتدخل بقرارات حاسمة".

وأضاف: "لما بيكون في غلطات كان لازمًا أحاسب وبقوة وبقرارات حاسمة حتى لو كان بالخصم من عقود اللاعبين".

وأختتم مصيلحي تصريحاته: " العاطفة تغلبت علي في تعاملي مع اللاعبين في أوقات طويلة لأنهم أحبابي".