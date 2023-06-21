يرى محمد مصيلحي المدير الفني السابق لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن المدرب الأجنبي هو الأمثل لتولي المهمة الفنية في الفترة المقبلة.
وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: "المدير الفني الأجنبي هو الأمثل حاليًا لفريق الأهلي، لأنه لا يملك العاطفة".
وتابع: "العاطفة كانت أزمة ومشكلة بالنسبة لي داخل الفريق، وكنت أحب اللاعبين جدًا وكان يجب أن أتدخل بقرارات حاسمة".
وأضاف: "لما بيكون في غلطات كان لازمًا أحاسب وبقوة وبقرارات حاسمة حتى لو كان بالخصم من عقود اللاعبين".
وأختتم مصيلحي تصريحاته: " العاطفة تغلبت علي في تعاملي مع اللاعبين في أوقات طويلة لأنهم أحبابي".