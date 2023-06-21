 محمد مصيلحي: المدرب الأجنبي الأنسب للأهلي.. لن يكرر اخطائي العاطفية مع اللاعبين - بوابة الشروق
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محمد مصيلحي: المدرب الأجنبي الأنسب للأهلي.. لن يكرر اخطائي العاطفية مع اللاعبين

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 4:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 4:06 ص

يرى محمد مصيلحي المدير الفني السابق لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن المدرب الأجنبي هو الأمثل لتولي المهمة الفنية في الفترة المقبلة.

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: "المدير الفني الأجنبي هو الأمثل حاليًا لفريق الأهلي، لأنه لا يملك العاطفة".

وتابع: "العاطفة كانت أزمة ومشكلة بالنسبة لي داخل الفريق، وكنت أحب اللاعبين جدًا وكان يجب أن أتدخل بقرارات حاسمة".

وأضاف: "لما بيكون في غلطات كان لازمًا أحاسب وبقوة وبقرارات حاسمة حتى لو كان بالخصم من عقود اللاعبين".

وأختتم مصيلحي تصريحاته: " العاطفة تغلبت علي في تعاملي مع اللاعبين في أوقات طويلة لأنهم أحبابي".


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