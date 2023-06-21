الضاوي يشارك في تعادل منتخب تونس أمام الجزائر

تعادل المنتخب التونسي مع مضيفه الجزائري 1/1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله منتصر الطالبي في الدقيقة 14 وتعادل المنتخب الجزائري بهدف سجله رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وشارك محمد الضاوي «كريستو» لاعب النادي الأهلي، في المباراة في الدقيقة 90 عندما شارك بدلاً من زميله في المنتخب التونسي محمد علي بن رمضان.

وسيطرت الأجواء الاحتفالية التي صنعتها الجماهير على المباراة التي أقيمت بملعب " 19 مايو 1956 " بمدينة عنابة الجزائرية.

وتوافد عشرات الآلاف من مشجعي المنتخبين على الملعب الذي امتلأ عن آخره قبل ساعتين من انطلاق المباراة، مسجلا بذلك رقما قياسيا قارب حسب التقديرات 60 ألفا، متجاوزا بذلك سعة الملعب التي تقدر بنحو 52 ألف مقعد.

ويعود آخر ظهور للمنتخب الجزائري الأول على ملعب عنابة إلى سنة 2011، عندما تغلب على نظيره المغربي 1 / صفر، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2012.