منح ميركل وسام الاستحقاق البافاري تكريما لـ16 عاما في منصب مستشار ألمانيا

مُنحت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، وسام الاستحقاق البافاري، وذلك تكريما لـ16 عاما في منصب مستشار ألمانيا.

وخلال مراسم تسليم ميركل الوسام، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر في عاصمة الولاية ميونخ اليوم الأربعاء: "عندما تقضي كمستشار 16 عاما، أو 5860 يوما كما كُتِب لي، فإن مجرد معايشة هذا الأمر والبقاء بعده على قيد الحياة، يعتبر إنجازا بالفعل".

وأضاف أن منح ميركل هذا الوسام يعتبر تقديرا لإنجاز حياتي كبير، وقال مخاطبا المستشارة السابقة: "لقد قمت بقيادتنا عبر أصعب الأزمات، أزمات هزت بلادنا بشكل عميق ببعد لم يكن الممكن التنبؤ به".

وقالت ميركل في كلمة الشكر: "من الشرف الكبير بالنسبة لي أن تمنحنوني أو أن تمنحني عزيزير ماركوس زودر، وسام الاستحقاق البافاري في هذا الإطار الاحتفالي ".

وأوضح زودر أن ميركل أثبتت خلال فترة ولايتها أن لديها الشجاعة والبوصلة لاتخاذ قرارات صعبة، مشيرا إلى أن هذا ما حدث في حالة الأزمة المالية وكذلك في قضية التخلي عن الطاقة النووية وفيما بعد في أزمة الهجرة. "وقد لا تكون كل القرارات مثالية بنسبة 100%، فبعض القرارات يجب أن تتخذ بنسبة 60 إلى 40 أو بنسبة 51 مقابل 49%".

وأضاف زودر أن ميركل وضعت نفسها خلال أزمة كورونا في خدمة ولاية بافاريا التي تأثرت بشكل خاص وساعدت في إنقاذ الأرواح البشرية، وأعرب عن شكره بشكل شخصي لميركل على نصائحها في هذا الوقت، وأكد أن بافاريا استفادت بشكل خاص من ولاية ميركل، وأردف: "ببساطة أرغب في أن أقول شكرا".

يذكر أن هذا الوسام يجري منحه منذ عام 1957 " كعلامة على التكريم والتقدير الممتن للخدمات البارزة لولاية بافاريا وللشعب البافاري".