قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هذه المبادرة كانت بمثابة بداية لإنشاء دولة حديثة، مؤكدا أنها أسست لنظام جديد يعتمد بصورة كبيرة على ميكنة قواعد البيانات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامية كريمة عوض، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن مبادرة تكافل وكرامة ليست مخصصة للدعم النقدي فقط، ولكن تقدم فرصة اجتماعية وتعليمية وتوفر العديد من فرص العمل، موضحا أنها برنامج حماية شامل ويضم شرائح متعددة.

ولفت إلى أن المبادرة أعلنت في الأيام الماضية عن توفير 250 منحة دراسية مجانية لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بعد تفوقهم في الثانوية العامة؛ للدراسة بكبرى الجامعات المصرية، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج 22 مليون شخص.

وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة بدأ ب63 ألف أسرة، ووصل عدد المستفيدين إلى مليون و800 ألف في عام 2017، حتى وصل إلى 3 ملايين و200 ألف أسرة بحلول عام 2020، منوها أن هذا العام شهد ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج حتى وصل إلى 5 ملايين و200 ألف أسرة.

أما فيما يتعلق بوجود شكاوى من قبل المواطنين تخص البرنامج، أوضح أن هناك خطوات أخرى لتقديم الشكاوى غير الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، وذلك من خلال المديريات والإدارات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالوزارات.