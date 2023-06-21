قال الدكتور عبداللطيف الدرويش أستاذ الاقتصاد، إن أوروبا قادرة على تعزيز قدرتها العسكرية والتكنولوجية، وأيضا ضمان أمنها الاقتصادي، في توقيت يستمر فيه الدعم العسكري لأوكرانيا، وتعاني من أزمات اقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن هناك تنسيقًا في الموقف الأوروبي، معتبرًا الأمر نجاحًا؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب بالاتحاد الأوروبي.

وذكر أنه على أوروبا أن تحترم القانون الدولي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم القانون الدولي في التدخلات العسكرية، وتجرجر أوروبا وراءها كما حدث في العراق، وحين قررت الانسحاب من أفغانستان لم تعلم أحدا.

وشدد على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسعى لأن تكون له سياسة موحدة تحسن من أدائه على الصعيد العالمي؛ سياسيًا واقتصاديًا وتنافسيًا مع الصين ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وينتهج سياسة مستقلة للمصالح الأوروبية.