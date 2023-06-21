الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عوريف ويأخذ مقاسات منزلي مُنفذي هجوم محطة الوقود

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة "عوريف" جنوب محافظة "نابلس"، وداهمت منزلي الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح، منفذي هجوم محطة الوقود على طريق "60" السريع أمس، وأخذت مقاساتهما تمهيدا لهدمهما.



وقال رئيس مجلس قرية عوريف، عيد الحميم شحادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أشقاء وأقارب منفذي هجوم محطة الوقود الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين، وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت منزلي الشهيدين مهند شحادة، وخالد صباح، وباشرت بأخذ قياساتهما تمهيدا لهدمهما.



واستشهد المُنفذ الرئيسي للهجوم (مهند شحادة) برصاص أحد المستوطنين، فيما استشهد الآخر الذي وفر له المساعدة (خالد صباح) بعد هروبه من محطة الوقود، ومطاردة الأجهزة الإسرائيلية له قبل اغتياله في محافظة "طوباس" بعد نحو ساعتين من الهجوم.



وشهدت قرى "نابلس" الليلة الماضية عدوانا كبيرًا من قبل المستوطنين الغاضبين من الهجوم.