خفر السواحل الأمريكي: سوء الأحوال الجوية يصعب من مهمة البحث عن الغواصة المفقودة

قال خفر السواحل الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، إن البحث عن الغواصة المفقودة «تيتان» يجري بواسطة سفن تمسح قاع البحر.

وأوضح أن «سوء الأحوال الجوية يصعب من مهمة البحث عن غواصة السياح المفقودة»، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وتدخل فرق الإنقاذ في سباق مع الزمن، بعد أن فقدت الغواصة السياحية التي تحمل خمسة أشخاص خلال الغوص في حطام السفينة تيتانيك.

وفقد طاقم الغواصة تيتان الاتصال مع سفينتها على السطح - بولار برنس - بعد ساعة و45 دقيقة من هبوطها في العمق للغوص لرؤية الحطام، يوم الأحد.

ومن المتوقع أن ينفد الإمداد الجوي للغواصة في حوالي الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت جرينتش) من يوم غد الخميس.

ويقع حطام تيتانيك على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز ونيوفاوندلاند، وهناك عدة سفن في طريقها للمساعدة في مهمة الإنقاذ.

وتساعد الوكالات الأمريكية والكندية والبحرية والشركات التجارية في أعماق البحار عمليات الإنقاذ، التي تدار من بوسطن، ماساتشوستس، باستخدام الطائرات العسكرية وعوامات السونار.

وقد انضمت بالفعل سفينة مد الكابلات ديب إنرجي وثلاث سفن أخرى إلى مركبة بولار برنس، بينما هناك المزيد في الطريق.

ويحمل البعض مركبات بدون طيار يتم تشغيلها عن بُعد والتي ستكون ضرورية لتنظيف قاع البحر - على الرغم من أن سفينة الأبحاث الفرنسية لاتلانت هي الوحيدة التي لديها مركبات قادرة على الوصول إلى العمق المطلوب للوصول إلى تيتانيك، ومن المتوقع أن تصل في وقت متأخر يوم الأربعاء.