الخارجية الأمريكية تدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف العنف على الفور

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف العنف على الفور".

وقالت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - "نشعر بالفزع من هجمات المستوطنين المستمرة في ترمسعيا والقرى الأخرى التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات".

وأضافت: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف العنف على الفور، وحماية المدنيين الأمرييكيين والفلسطينيين ومحاكمة الجناة".

ويحمل غالبية سكان "ترمسعيا"، التي شهدت عدوانا كبيرًا من قبل المُستوطنين الإسرائيليين، الجنسيتين الأمريكية والفلسطينية.