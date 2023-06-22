الخارجية الأمريكية تدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف العنف على الفور

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف العنف على الفور".
وقالت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - "نشعر بالفزع من هجمات المستوطنين المستمرة في ترمسعيا والقرى الأخرى التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات".
وأضافت: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف العنف على الفور، وحماية المدنيين الأمرييكيين والفلسطينيين ومحاكمة الجناة".
ويحمل غالبية سكان "ترمسعيا"، التي شهدت عدوانا كبيرًا من قبل المُستوطنين الإسرائيليين، الجنسيتين الأمريكية والفلسطينية.