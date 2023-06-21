الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية

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يعتزم الجيش الإسرائيلي تعزيز وجوده في الضفة الغربية في أعقاب مقتل أربعة إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة وسط الضفة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قرارا "استراتيجيا" اتخذ بنشر مزيد من الكتائب الإضافية لتعزيز لواء الضفة الغربية.

وسيبدأ نشر هذه القوات الليلة، مكملا بذلك الوجود المتزايد سابقا للقوات في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقُتل فلسطينيان عصر الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة وسط الضفة أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين.

ونعت حركة حماس القتيلين وأعلنت أنهما ينتميان لجناحها العسكري كتائب القسام.

ودعا رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مساء الثلاثاء إلى "المزيد من الأعمال البطولية" ضد إسرائيل في الضفة الغربية.

وعقب هنية في بيان على مقتل أربعة إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقول: "نقول للعدو هذا أول الغيث وما ينتظرك أشد وأخزى".

ووجه هنية "تحية اعتزاز وإكبار من شعبنا البطل المقاوم في الضفة الغربية وعلى رأسهم الشهداء الأبرار وعوائلهم الكرام ومن المقاومين الأبطال الذين يتصدون لعدوان الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وبطولة".