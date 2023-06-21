البنتاجون: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تنتهك القرارات الأممية

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينج أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية هي انتهاكات للقرارات الأممية ذات الصلة.

وأضافت سينج في تصريحات لها -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء- "أن نشاطات بيونج يانج الصاروخية تزعزع الاستقرار في المنطقة".

وأشارت إلى اللقاءات التي عقدها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظرائه في اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن الاتفاق مع طوكيو وسول لن يتأثر جراء كل هذه الخطوات المزعزعة للاستقرار التي تتخذها بيونج يانج.

وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا قد كشف أمس الثلاثاء، أن بلاده ستجتمع مع قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في واشنطن قريباً، لمناقشة الرد على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، مضيفا " أن الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية الخميس الماضي، سقطا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وهو أمر لا يمكن التسامح معه ".