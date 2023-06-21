المحكمة العليا في بريطانيا: برنامج التأشيرة الذهبية لشركة روسية ينتهك قواعد الهجرة

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قضت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة بأن برنامجا لتشجيع الاستثمار في الشركات الروسية مقابل الحصول على تأشيرات ذهبية للمملكة المتحدة، ينتهك قواعد الهجرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان روسي وزوجته يديران شركة "ماكسويل آسيت مانجمنت" التي تقدم تأشيرات مقابل المال.

وألغت المحكمة العليا اليوم قرارا سابقا أشار إلى أن وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة كانت مخطئة في رفضها طلبات مستثمري "ماكسويل" في الحق في البقاء في البلاد.

واستحدثت الحكومة برنامج التأشيرة الذهبية في 1994، وقدمت من خلاله الحق في البقاء في المملكة المتحدة مقابل استثمارات كبيرة للأفراد الأثرياء.