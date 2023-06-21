 المحكمة العليا في بريطانيا: برنامج التأشيرة الذهبية لشركة روسية ينتهك قواعد الهجرة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يونيو 2023 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

المحكمة العليا في بريطانيا: برنامج التأشيرة الذهبية لشركة روسية ينتهك قواعد الهجرة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 6:03 م

قضت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة بأن برنامجا لتشجيع الاستثمار في الشركات الروسية مقابل الحصول على تأشيرات ذهبية للمملكة المتحدة، ينتهك قواعد الهجرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان روسي وزوجته يديران شركة "ماكسويل آسيت مانجمنت" التي تقدم تأشيرات مقابل المال.

وألغت المحكمة العليا اليوم قرارا سابقا أشار إلى أن وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة كانت مخطئة في رفضها طلبات مستثمري "ماكسويل" في الحق في البقاء في البلاد.

واستحدثت الحكومة برنامج التأشيرة الذهبية في 1994، وقدمت من خلاله الحق في البقاء في المملكة المتحدة مقابل استثمارات كبيرة للأفراد الأثرياء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك