روسيا تحظر نشاطات الصندوق العالمي لحماية الطبيعة

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، الصندوق العالمي لحماية الطبيعة "غير مرغوب فيه"، وهو إجراء يحظر نشاطات هذه المنظمة البيئية غير الحكومية في البلاد.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن نشاطات المنظمة في روسيا تشكل "تهديداً للأمن في المجال الاقتصادي"، ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من قرار مشابه يستهدف منظمة "جرينبيس" غير الحكومية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن الصندوق العالمي للطبيعة هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة، وعرفت المنظمة سابقا باسم الصندوق العالمي للحياة البرية، وظل الاسم الرسمي في كندا والولايات المتحدة، وهي أكبر منظمة في العالم تهتم بالحفاظ المستقل بأكثر من 5 ملايين مؤيد في جميع أنحاء العالم يعملون في أكثر من 100 دولة.