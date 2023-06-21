مدير تكافل وكرامة: 360 إدارة اجتماعية لاستقبال الشكاوى والتظلمات

قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن منظومة الشكاوى المتعلقة بالمبادرة، تتمثل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، إلى جانب استقبال 360 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية للشكاوى والتظلمات التي تستغرق شهرا تقريبا للبت فيها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامية كريمة عوض، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنه في حال وجود استحقاق لصاحب التظلم أو الشكوى، يتم صرفها مع الشهر الجديد، موضحا أن مبادرة تكافل وكرامة يعتمد على منهجيات متعددة حتى يصل الحق لمستحقيه، ومساعدة المستفيدين حتى يصل لمرحلة معينة في مستواه الاقتصادي.

وفيما يخص الشروط المتعلقة بحصول أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة على منحة دراسية مجانية بعد تفوقهم في الثانوية العامة، هو حصولهم على نسبة 85 % كحد أدنى بالشهادة الثانوية، مشيرا إلى أن أبرز الجامعات المشاركة في هذه المنحة هي جامعة زويل، والجامعة الأمريكية، والجلالة؛ لتخريج طالب متميز لسوق العمل، وتحسين الفرص التعليمية وتغير النوعية الخاصة بهذه الشريحة على المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي والفكري.

ولفت إلى أن مثل هذه المنح كفيلة بنقل أسر هؤلاء الطلاب والمجتمع الذي يعيش فيه من الفقر، وتغيير حياته وحياة المحيطين به بشكل كبير جدا، إلى جانب برنامج الألف اليوم الأولى المقدم للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ويبدأ من الحمل حتى سنتان ونصف من عمر الطفل، لتقديم نظام غذائي سليم.