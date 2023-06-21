فرقة إطفاء فرنسية تساعد طائر لقلق انحشر منقاره في عبوة كوكا كولا

حررت فرقة الإطفاء، في بلدة فرنسية، طائر لقلق قضى أسبوعين على الأقل ومنقاره محشور في علبة كوكاكولا.

ورصد التلاميذ، الطائر أمس الثلاثاء، في منطقة بورجوندي بالقرب من مدينة تورنو، بحسب التقرير الصادر عن قناة "فرانس 3" التلفزيونية.

وأثار الطائر حالة من القلق في فرنسا، بعد أن عثر عليه مزارع قبل أسبوعين على مسافة نحو 200 كيلومتر، وقام بتصويره ولكن لم يتمكن من الوصول إليه قبل أن يحلق بعيدا.

واستخدمت فرقة الإطفاء، طائرة مسيرة؛ لتحديد موقع اللقلق، وأمسكت به بشبكة قبل أن تحرر منقاره في النهاية من علبة المشروب.

وكان الطائر، صار في حالة من الضعف، حيث إنه لم يتمكن من الأكل أو الشرب جراء انحشار منقاره.

وأضافت قناة "فرانس 3"، أن الطائر قضى الليلة في مركز الإنقاذ التابع لفرقة الإطفاء، وسوف ينقل إلى محمية طيور الآن.

وانتشرت صور طائر اللقلق التي التقطها المزارع بول بوبا بشكل واسع ،على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الكثير من الأشخاص عن قلقهم من المأزق الذي وقع فيه الطائر.

وطالب البعض شركة كوكا كولا بمساعدة الطائر.