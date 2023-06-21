الجزائر تدين بشدة اقتحام وتخريب مبنى إقامة سفيرها بالخرطوم

أعربت الجزائر عن إدانتها "الشديدة" لعملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفيرها بالخرطوم وتخريب محتوياته، مشددة على ضرورة متابعة الجناة والمخربين المسئولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وشددت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية، مجددة "دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات لإنهاء الأزمة بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق".

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قامت في وقت سابق بإجلاء طاقم سفارتها بالسودان وأفراد جاليتها جراء الأزمة التي يعيشها هذا البلد.