بولندا: كاتشينسكي يعود إلى الحكومة عبر منصب نائب رئيس الوزراء

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ذكرت وكالة أنباء "بي آيه بي" البولندية أن ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة المحافظ، قد انضم مجددا للحكومة، بشكل رسمي، بعدما عينه الرئيس أندريه دودا نائبا لرئيس الوزراء اليوم الأربعاء.

وكانت هناك تكهنات منذ فترة بشأن حدوث ذلك.

يشار إلى أن ماتيوش مورافيتسكي، وهو عضو أيضا في حزب القانون والعدالة، سيحتفظ بمنصب رئيس للوزراء.

وكاتشينسكي سياسي قوي على الساحة السياسية البولندية.

وكان كاتشينسكي تولى منصب نائب رئيس الوزراء منذ أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2022.

ويشار إلى أن رئيس حزب القانون والعدالة هو النائب الوحيد لرئيس الحكومة حاليا.

وقبل تعيينه، استقال وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك وثلاثة نواب آخرين من مناصبهم الإضافية، لكنهم ظلوا في مناصبهم كوزراء.

وسيتم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الخريف المقبل. ولم يتم تحديد موعد محدد لها بعد.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، أمام حزب القانون والعدالة فرصة كبيرة للفوز مجددا في الانتخابات.

وتخوض بولندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، صراعا مستمرا مع المفوضية الأوروبية، بشكل رئيسي بسبب إعادة هيكلة نظامها القضائي.