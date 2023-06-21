ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية بسبب المخاوف من الطقس أمريكا وأوروبا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح والذرة وفول الصويا مجددا في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع اليوم الأربعاء بسبب المخاوف من تدهور المحاصيل نتيجة موجة الطقس الجاف التي تشهدها مناطق في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استمرار الطقس الجاف في مناطق الزراعة بالولايات المتحدة، أدى إلى تدهور تقييمات المحاصيل بأكثر من التوقعات، في حين خفض اتحاد التعاونيات الزراعية في ألمانيا تقديراته لمحصول الحبوب في البلاد بسبب الجفاف.

وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز للتنبؤات الجوية في تقرير بتاريخ أمس إن الطقس الجاف والضغط مازال قويا في مختلف مناطق الجنوب والوسط والشمال الشرقي لحزام زراعة الذرة وفول الصويا في الغرب الأوسط الأمريكي.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج للذرة في العالم وثاني أكبر منتج لفول الصويا.

وقال ميشيل ماجدوفيتس محلل أسواق الذرة وفول الصويا في رابو بنك إن صناديق الاستثمار تقود الارتفاع الحالي في الأسعار بصورة كبيرة، مضيفا أنه إذا استمر تمدد موجة الجفاف في الولايات المتحدة وبخاصة في قلب حزام الذرة، يمكن أن يستمر ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر الذرة في تعاملات شيكاغو اليوم بنسبة 2.4% إلى 7.26 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير الماضي.

كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 3.1% إلى 6.1625 دولار للبوشل.

في المقابل تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار البذور الزيتية بسبب انخفاض أسعار زيوت الطعام، نتيجة خيبة الأمل في الكميات التي يتم تخصيصها لإنتاج الديزل الحيوي من هذه الزيوت.

وارتفع سعر فول الصويا بنسبة 1.4% اليوم.