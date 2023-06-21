الرئيس السويسري ألان بيرسيت يتنحى عن منصبه نهاية العام

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قال الرئيس السويسري وزير الداخلية ألان بيرسيت، إنه سيتنحى عن منصبه نهاية العام الجاري عندما تنتهي ولايته الرئاسية التناوبية ومدتها عام.

يشار إلى أن السلطة التنفيذية في سويسرا ليست مؤلفة من ائتلاف أو أغلبية صريحة ولكن من سبعة وزراء من أكبر أربع أحزاب بالبلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتغير الرئاسة بالتناوب سنويا وعادة ما تتخذ القرارات بالإجماع، وغالبا أيضا من خارج صفوف الأحزاب.

وبوصفه وزير داخلية قاد بيرسيت، الذي يبلغ من العمر 51 عاما، دفة الأمور خلال جائحة كورونا. ويعد أطول الوزراء بقاء في المنصب، حيث أنه عضو بالمجلس الاتحادي السويسري منذ 2012.

وألقى ما يطلق عليه تحقيق تسريبات كوفيد بظلاله على رئاسته بعدما نقل المتحدث باسمه سابقا معلومات حكومية سرية لأكبر صحيفة شعبية في البلاد.