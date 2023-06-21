الشيخة حسينة: بنجلاديش تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس

قالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، في إيجاز صحفي، إن بنجلاديش تريد الانضمام إلى مجموعة "بريكس"؛ لتوسيع نطاق التجارة الدولية والتمويل من مصادر بديلة للإقراض.

وقالت حسينة، إنها ناقشت رغبة بلادها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في اجتماع عقد في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتستكشف بنجلاديش، السبل لبدء التجارة بعملة غير الدولار مع مختلف البلدان وإتمام المعاملات الشرائية بالعملة المحلية.

ويعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم و"بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للتجمع، وهي: "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا"، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج هذه الدول أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.