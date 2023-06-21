بوتين: نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات النووية قريبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه سيجري قريبا نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات، والقادرة على حمل عشرة رؤوس نووية أو أكثر، بحيث تكون جاهزة للقيام بمهام قتالية.

وفي كلمة للخريجين الجدد من الأكاديميات العسكرية، شدد بوتين على أهمية "ثالوث" القوات النووية الروسية التي يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو، وفقا لوكالة رويترز.

وقال "المهمة الأبرز هنا هي تطوير الثالوث النووي، وهو ضمان مهم للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي".

وأضاف "نحو نصف وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية مزودة بالفعل بأحدث أنظمة (صواريخ) يارس، ويعاد تجهيز القوات بأنظمة صاروخية حديثة برأس حربي فرط صوتي من طراز أفانجارد".

وذكر أن أول قاذفات من طراز سارمات ستدخل الخدمة "في المستقبل القريب".

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو للخريجين الجدد "الغرب مجتمعا" يشن "حربا حقيقية" ضد روسيا.

ودأب بوتين على القول منذ بداية الصراع في أوكرانيا إن روسيا مستعدة لاستخدام كل الوسائل، ومن بينها الأسلحة النووية، للدفاع عن "وحدة أراضيها".

وذكر في العام الماضي أنه وضع الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية في أوكرانيا تحت المظلة النووية الروسية، وتقول روسيا إنها أصبحت ضمن أراضيها.