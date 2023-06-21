 المجر: مصرع شخصين جراء تحطم مروحية عسكرية في كرواتيا - بوابة الشروق
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المجر: مصرع شخصين جراء تحطم مروحية عسكرية في كرواتيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 11:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 11:22 م

أعلن الجيش المجري، اليوم الأربعاء، مصرع شخصين اثنين جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية في كرواتيا المجاورة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن طائرتي هليكوبتر من طراز إيرباص H145 تابعين للقوات الجوية كانتا في رحلة تدريبية عندما تحطمت إحداهما، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المروحية عندما تحطمت قرب العاصمة الكرواتية زغرب.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن فرق الإنقاذ انتشلت جثتي شخصين، فيما ما زال البحث جاريا عن العضو الثالث بالطاقم، ولم يتضح سبب الحادث على الفور.

من جهته، أعرب وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش عن تعازيه في وفاة أفراد سلاح الجو المجري وعن حزنه العميق جراء الحادث.


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