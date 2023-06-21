الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر رئاسة المخابرات

اتهمت قوات الدعم السريع مساء الثلاثاء الجيش السوداني بقصف مقر رئاسة المخابرات وبـ "تدمير البنية التحتية" للسودانيين.

وجاء في بيان لقوات الدعم السريع: "في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قصف الانقلابيون (الجيش) بالطيران المسير والمدافع مساء اليوم (الثلاثاء)، مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع".

وأضاف البيان: "تهدف عمليات القصف الممنهج من قبل الانقلابيين والفلول على المنشآت العامة والخاصة إلى تدمير البنية التحتية التي هي ملك الشعب السوداني وليست لنظامهم البائد".

وأضاف: "قصف وحرق رئاسة جهاز المخابرات العامة إنما هي محاولة مكشوفة لطمس آثار وثائق أعمالهم القذرة التي كانت تمارس طوال عهدهم البغيض. نحن إذ ندين هذه الأفعال المفضوحة؛ نؤكد لشعبنا إن إرادة وعزيمة أشاوس الدعم السريع أقوى من أي وقت مضى لإنهاء هذه الحلقة الشريرة وإلى الأبد".