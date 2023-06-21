ورش فنية لأطفال الغربية بمناسبة حلول عيد الأضحى

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية إقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والمقامة خلال شهر يونيو الحالي.

في هذا السياق، أوضح الصحفي علاء شبل أن حرية التعبير هي القدرة على الحديث عن الأفكار دون وجود أي نوع من القيود بشرط ألا تتعارض تلك الأفكار مع الثوابت الدينية أو القوانين، وأشار خلال كلمته بمحاضرة قصر ثقافة طنطا "الرأي والرأي الآخر" إلى أن الاختلاف بين أفراد المجتمع هو أمر محمود وطبيعي، وأن على الشخص الاستماع للرأي المخالف ومناقشته دون غلو أو تشدد.

هذا وقد عقد قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية تناولت الحديث عن أهمية التعليم الفني، تحدث خلالها أشرف منصور، موجه عام بالتربية والتعليم عن ضرورة إعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة لسوق العمل بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن التعليم الفني هو البوابة الكبيرة لسوق العمل كونه العنصر الرئيس للتنمية والبناء.

نظم الفعاليات فرع ثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

على الجانب الفني، شارك العديد من أطفال محافظة الغربية في فعاليات فنية نظمتها مكتبة محلة أبو علي الثقافية، ومكتبة سمنود للاحتفال بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الفعاليات ورشا فنية لعمل مجسمات من الورق والكرتون لخروف العيد، فيما استمتع الأطفال المشاركون بعرض فني لمسرح العرائس المتحركة.