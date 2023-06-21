قراء ينتقدون أخطاء محاسبي البنتاجون: يعرفون إخفاء وسرقة أموالنا

انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقارير إعلامية حول خطأ محاسبي البنتاجون عند تحديد مبلغ المساعدة التي تم نقلها لأوكرانيا.

وعبر الكثير من القراء عن غضبهم من زيادة التمويل المعلن سابقا من قبل واشنطن لنظام كييف بما لا يقل عن 6.2 مليار دولار، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وعبر قارئ أطلق عليه لقب "أوزجيم" عن دهشته قائلا: "أنا آسف، لكنني أعرف عندما دفعت أكثر من 20 دولارا. كيف يمكن للحكومة الأمريكية أن ترتكب مثل هذا الخطأ؟".

وتساءل أحد المتابعين: "أليس ذلك فائدة لهانتر بايدن؟".

وقال مارتا الثالث: "يهمني ما هو حجم الاحتياطات التي يتم تخصيصها للدفاع عن أنفسنا أو لأي نزاعات محتملة أخرى. لا يثير "خطأ حسابي" ضخم بمثل هذا الحجم إلا المخاوف من عدم وجود أي تدقيق حقيقي حول المكان الذي ترسل إليه كل أموال بايدن بالفعل".

وقالت نائبة المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينخ في مايو الماضي، إن قيمة المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا تضخمت بسبب التناقضات في فئات التقييم.

وأفادت وسائل إعلام دولية، سابقا، بأن البنتاجون بالغ في تقدير تكلفة المعدات العسكرية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار.