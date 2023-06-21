تحل اليوم 21 يونيو ذكرى ميلاد الفنان عبد الحليم حافظ، والذي ولد في مثل هذا اليوم 21 يونيو من عام 1929، بقرية الحلوات التابعة لمحافظة الشرقية.

وواجه الطفل عبد الحليم علي شبانة المعاناة القدرية مبكرا؛ حيث توفيت أمه بعد أيام قليلة من ولادته، وقبل أن يتم عامه الأول لحق والده، ليكمل حياته يتيم الأبوين.

وارتبط عبد الحليم، في بعض سنوات حياته، بصداقة مع الكاتب الصحفي مفيد فوزي، وسجل فوزي بعضا من الذكريات التي جمعته بالعندليب لجانب تحليله لجوانب من تكوينه وشخصيته، وعرض ذلك في كتابه" حليم: العندليب وأنا".

* ملابس أول مولود

من بيت الجوانب الشخصية التي تحدث عنها مفيد فوزي، كانت عناية العندليب وحرصه على مهاداة محبيه: "يعرف أحيانًا مقاسات الأطفال، وكان يقضي الوقت الطويل يفكر في نوعية الهدية ويتصور بخياله أثرها على من سيقدمها له أو لها".

وأضاف فوزي: "كان يحس أن هديته الوحيدة بعد ذلك هي سعادة الصغار والكبار، وكانت تسعده دعوات الجدات وقد أتقن معاملتهن، كان يجلس بجوار أية جدة ويدندن: أمرك يا سيدي أمرك"، متابعا: "كان يلذ له بجنون أن يهدي الأمهات طقم ملابس المولود الأول".

*هدايا الملوك

وأضاف فوزي، بأن عبد الحليم أراد مرَّة أن يقدِّم هدية لجلالة ملك المغرب، الذي كانت تربطه به صداقة عميقة، فذهب إلى صائغ فرنسي وطلب منه أن يطبع بالذهب الحروف الأولى من اسم الملك الحسن على "أوراق اللعب" التي يحتفظ بكمية كبيرة منها كهواية! وأراد مرَّة أن يقدم هدية لأميرة السعودية، فاشترى قطعة من الماس، والتي ما كادت أن تراها حتى أغمي عليها؛ فلم يسبق لها – رغم ثرائها الفاحش – أن ترى دقة صنع هذه القطعة المثيرة! وكانت سعادته تكمن في لحظات الدهشة والإثارة التي يبديها من يتسلم منه الهدية، صحيح كان بعض أصدقائه الأثرياء العرب يقدمون له الهدايا، فكان يرد بمثلها وأكثر.