 انفجار غاز في باريس.. 24 مصابا من بينهم 4 بحالة خطرة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يونيو 2023 9:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

انفجار غاز في باريس.. 24 مصابا من بينهم 4 بحالة خطرة

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 9:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 9:07 م

وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، اليوم الأربعاء، وتسبب في انهيار مبنيين.

وأسفر الانفجار عن إصابة 24 شخصا، من بينهم 4 في حالة خطرة، بينما انهار مبنيان حسبما أفادت الشرطة، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأعلن مكتب الادعاء الفرنسي أن عمال الإنقاذ يبحثون عن شخصين مفقودين بعد الانفجار.

وأوضحت شرطة باريس أن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن "لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وكشفت مصادر فرنسية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك