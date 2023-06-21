وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، اليوم الأربعاء، وتسبب في انهيار مبنيين.

وأسفر الانفجار عن إصابة 24 شخصا، من بينهم 4 في حالة خطرة، بينما انهار مبنيان حسبما أفادت الشرطة، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأعلن مكتب الادعاء الفرنسي أن عمال الإنقاذ يبحثون عن شخصين مفقودين بعد الانفجار.

وأوضحت شرطة باريس أن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن "لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وكشفت مصادر فرنسية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.