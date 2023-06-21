يتحدث الحجاج عند العودة إلى أراضي الوطن بانبهار عن برودة أرض الحرم المكي، بالرغم مما تتمتع به مكة من حرارة شديدة؛ لتنتشر العديد من الشائعات التي تتحدث عن أنظمة التبريد الخارقة لأرضية الحرم.

وتستعرض "الشروق" ما تم تداوله من الرواية الحقيقية لسر برودة أرضية الحرم، وفقا لما جاء في موقع رئاسة شئون الحرمين.

شارك المهندس المصري محمد إسماعيل، صاحب الابتكار المسئول عن برودة أرض الحرم، والمتوفي عام 2008، في توسعة الحرم عام 1989، ليفكر أثناء التوسعات في إيجاد حل للتغلب على حرارة الأرضية صيفا التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

واقترح المهندس إسماعيل نوعا من الرخام الذي يتم جلبه من جزيرة تاسوس اليونانية الصغيرة، وهو من أنقى وأصلب أنواع الرخام، ويمتاز بسماكته التي تبلغ 5 سنتيمترات وبمساماته الواسعة التي تشرب المياه.

ونجح هذا النوع في امتصاص رطوبة الجو ليلا، ومن ثم إفرازها نهارا لتبرد من حرارة البلاط، كذلك يمتاز رخام تاسوس بأنه يعكس الضوء والحرارة -بعكس بقية الأنواع- ما يحافظ على برودته حال سقوط أشعة الشمس عليه.

ويتم استيراد رخام تاسوس بمبالغ باهظة لتتم معالجته في مصانع سعودية مختصة، وتتخذ مقاسات بلاطات تاسوس نفس مقاسات سجاد الصلاة الشخصية لتتسع لمصلي واحد، بمساحة 40 سنتيمترا في 1.2 متر.

ويتم تشكيل البلاطة بطريقة تشير نحو القبلة، ما يسهل على المصلين تحديد اتجاه القبلة حال صعوبة رؤية الكعبة؛ نتيجة الزحام أو وجود جدران فاصلة.