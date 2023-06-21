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فيديو.. بنزيما يوجه رسالة إلى كانتي بعد انضمامه إلى اتحاد جدة

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 3:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 3:53 ص

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، رسالة إلى زميله بالمنتخب نجولو كانتي، بعد الإعلان رسميًا عن انضمامه إلى العميد.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن اليوم الأربعاء، تعاقده مع النجم الفرنسي كانتي، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وقال بنزيما في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي السعودي على «تويتر»: «أهلا نجولو.. ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركزك بالعالم... والآن سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق بالسعودية.. أراك في جدة».

فيما رد كانتي على رسالة بنزيما، قائلا: «شكرا كريم على كلماتك، سعيد برؤيتك مجددًا واللعب معك، وسعيد باللعب في الموسم الجديد مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة.. أراك قريبا».

 


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