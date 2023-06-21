بحث: واحدة من كل 5 نساء تحمل بشكل طبيعي بعد الإنجاب باستخدام علاج للخصوبة

أظهر بحث نشرته مجلة "هيومان بروداكشن" أن نحو واحدة من كل خمس نساء تحمل بشكل طبيعي بعد إنجاب طفل باستخدام علاج للخصوبة مثل الإخصاب الأنبوبي (التلقيح الاصطناعي).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن مراجعة للدراسات السابقة أظهرت أن 20٪ من النساء اللواتي طلبن المساعدة في الحمل لطفلهن الأول قادرات على الحمل بشكل طبيعي خلال ثلاث سنوات.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرتها مجلة "هيومان بروداكشن"، توضح أن الحمل بشكل طبيعي بعد التلقيح الاصطناعي ليس بالأمر غير المعتاد كما كان يعتقد.

وقالت الباحثة الرئيسية، د. آنيت ثويتس، من معهد EGA لصحة المرأة بجامعة لندن "تشير نتائجنا إلى أن الحمل الطبيعي بعد إنجاب طفل عن طريق التلقيح الاصطناعي ليس نادرا.

وأضافت د. ثويتس "هذا على النقيض من وجهات النظر الواسعة النطاق من قبل النساء والمهنيين الصحيين وتلك التي يتم التعبير عنها بشكل شائع في وسائل الإعلام، بأن هذا حدث غير مرجح إلى حد كبير".

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات من 11 دراسة لأكثر من 5000 امرأة في جميع أنحاء العالم في الفترة من عام 1980 إلى عام 2021، بما في ذلك 1160 امرأة من المملكة المتحدة.

وشمل البحث أيضا تقريرا نشرته مؤسسة "ثوايتس" تضمن مقابلات مع 22 امرأة بريطانية حملن حملا طبيعيا بعد علاج الخصوبة.