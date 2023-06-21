نائب رئيس حزب مستقبل وطن: تقدمنا بـ249 سؤالا برلمانيا و4328 طلب إحاطة خلال الانعقاد الحالى

استعرض حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، النشاط البرلماني للحزب خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن الحزب تقدم بـ 249 سؤال و4328 طلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية المختلفة بها عدد مناسب، وبلغ عدد النواب المتحدثين عن الحزب نحو 214 نائبا.

جاء ذلك خلال ملتقى الأحزاب السياسية بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وتطرق الخولى إلى أبرز التشريعات التي شارك فيها الحزب، خلال دور الانعقاد الثالث، والتي من بينها مشروع قانون المجلس الأعلى صناعات السيارات صديقة البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وإصدار قانون الهيئة العامة للنقل النهري، ومشروع تعديل أحكام الأحوال المدنية ومشروع قانون تعديل الأسلحة والزخيرة، و مشروع قانون العلاوات للمخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، مشروع قانون بتنظيم أحكام الشهر العقاري، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المقاولين والتعويضات وغيرها من القوانين الهامة.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن كل قانون صدر كان لصالح المواطن وأحدث طفرة نوعية، مردفا: "إننا قمنا بدور كبير في تعديل تشريعات كانت منذ سنوات 48 و60 و54 و70".

وذكر الخولى، أن عدد المتحدثين خلال دور الانعقاد الثالث بلغ 444 متحدثا من أعضاء الحزب، وحزب الشعب الجمهوري بلغ 529 متحدثا وحزب الوفد 145 متحدثا وحزب المؤتمر 18 متحدثا وحزب التجمع بلغ 56 متحدثا بالرغم من أن عدد أعضائه 4 نواب فقط وحزب المصري الديمقراطي 36 متحدثا وعدد أعضائه 3 نواب فقط، وهذا يبين بالأرقام كمية المشاركة من كل الأحزاب.

وأوضح الخولي، بعض مشروعات القوانين التى تقدم بها الحزب بمجلس الشيوخ، والتي من بينها مشروع إنشاء صناعات السيارات ومشروع تعديل قانون التعويضات والمقاولات، وقانون الاستثمار وقانون السلك الدبلوماسي، ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومشروع قانون مصر القومية وبعض القوانين التي شارك فيها مع الأحزاب الأخرى.