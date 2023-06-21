 ثروت سويلم: أنا أهلاوي ولكن بساعد الزمالك..وهناك صعوبة في فتح القيد له - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يونيو 2023 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

ثروت سويلم: أنا أهلاوي ولكن بساعد الزمالك..وهناك صعوبة في فتح القيد له

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 12:04 ص

قال ثروت سويلم عضو مجلس النواب وعضو رابطة الأندية المحترفة، إن الأندية على علم بالمشاركين في البطولات الإفريقية.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج"+90": "هناك بعض الأشخاص المتربصة باتحاد الكرة، ولكن هناك علم بأن اللوائح واضحة للجميع".

وأضاف: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هو من أفضل الشخصيات التي تتعامل مع مسابقة الدوري المصري، ومع نهاية الدوري سيكون هناك وقت للأندية للحصول على راحة كافية".

واستطرد: "سيكون هناك تغيير شكل الدوري وسيكون هناك درع جديد، وسوف يكون هناك احتفالية في آخر المباريات لتسليم درع الدوري".

واختتم: "أنا راجل أهلاوي ولكن بتمنى نادي الزمالك الخروج من محنته، وكلنا بنحاول مساعدة النادي، ولكن مش هنقدر نفتح القيد قبل موعده بسبب نظام الاتحاد الدولي، قبل البطولة العربية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك