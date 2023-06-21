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قال ثروت سويلم عضو مجلس النواب وعضو رابطة الأندية المحترفة، إن الأندية على علم بالمشاركين في البطولات الإفريقية.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج"+90": "هناك بعض الأشخاص المتربصة باتحاد الكرة، ولكن هناك علم بأن اللوائح واضحة للجميع".

وأضاف: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هو من أفضل الشخصيات التي تتعامل مع مسابقة الدوري المصري، ومع نهاية الدوري سيكون هناك وقت للأندية للحصول على راحة كافية".

واستطرد: "سيكون هناك تغيير شكل الدوري وسيكون هناك درع جديد، وسوف يكون هناك احتفالية في آخر المباريات لتسليم درع الدوري".

واختتم: "أنا راجل أهلاوي ولكن بتمنى نادي الزمالك الخروج من محنته، وكلنا بنحاول مساعدة النادي، ولكن مش هنقدر نفتح القيد قبل موعده بسبب نظام الاتحاد الدولي، قبل البطولة العربية".