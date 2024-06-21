الصين: مصرع 38 شخصا ومفقودان نتيجة الأمطار الغزيرة جنوبي البلاد

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أعلنت الصين بأن 38 شخصا لقوا مصرعهم فيما فقد اثنان آخران، جراء الكوارث الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في محافظة بينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية، في حين لا تزال تجري جهود الإنقاذ والإغاثة وإعادة الإعمار لما بعد الكوارث.

وتظهر الإحصاءات الأولية أن حوالي 55388 شخصا في المحافظة تأثروا، كما انهار 2247 منزلا، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بإجمالي 5.85 مليار يوان (حوالي 822 مليون دولار أمريكي).

وهطلت أمطار غزيرة على المحافظة لـ 12 ساعة متواصلة يوم 16 يونيو الجاري بشكل غزير، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وتدفقات طينية.