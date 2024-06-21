موجة حر في الهند تودي بحياة 143 شخصا وتهدد بزيادة الحصيلة

أسفرت موجة الحرارة الطويلة التي تجتاح مناطق واسعة من الهند عن وفاة 143 شخصًا، ويُعتقد أن 41,789 شخصًا آخرين يعانون من ضربات الشمس، منذ مطلع شهر مارس الماضي حتى 20 يونيو الجاري.

ومع ذلك، يُتوقع أن تكون حصيلة الوفيات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، حيث لم تقدم الولايات الهندية تحديثات للبيانات التي يجمعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وفيات وإصابات موجة الحر، وفقًا لوكالة "برس ترست أوف إنديا".

وأضافت الوكالة أن العديد من المنشآت الصحية لم تقم بتحميل بياناتها بشأن عدد ضحايا موجة الحر إلى الأنظمة الحاسوبية.

كانت دراسة نُشرت مؤخرًا كشفت أن موجات الحر خلال الأشهر الأربعة الأكثر سخونة في العام، تسفر عن أكثر من 150 ألف حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم. وأوضحت الدراسة أن آسيا، بما فيها الهند، تشهد أكبر عدد من الوفيات نتيجة لموجات ارتفاع درجات الحرارة.