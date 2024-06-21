أنا فى الثلاثين من عمرى وقد تم تشخيص إصابتى بروماتويد المفاصل منذ أربعة شهور. من المفروض أن يتم زواجى فى شهر أكتوبر المقبل، أعرف أن هذا المرض مزمن ولا خلاص منه وأنه يجب أن أتعايش معه فهل يؤثر على فرص الحمل والإنجاب؟ وهل هناك أى علاقة بين الروماتويد وما نتناول من أطعمة؟ وهل سيمكننى ممارسة السباحة التى تفوقت فيها ونلت جوائز؟

إلهام ــ العجزوة

نرجو أن يتم زواجك إن شاء الله على خير وأن تنعمى بحياتك كما تتمنين. أعجبنى للغاية فهمك للأمور وتقبلك للواقع الذى أتمنى أن يصادف نوعا معتدلا من الروماتويد فالواقع أن هناك حالات وإن تم تشخيصها معمليا إلا أنها تتطور ببطء شديد وتتباعد فيها نوبات الشدة.

ليس هناك أى تأثير للحمل على النشاط الروماتويدى بل على العكس الحمل ولسبب غير معلوم يصاحبه تباعد فى النوبات وتحسن ملحوظ فى حالة السيدة الحامل وربما كان هذا لطفا من الله سبحانه ونعمة. بالتالى لا علاقة له إطلاقا بسلامة الجنين ولا أثر مرضيا يمكن أن يحدثه.

أما عن علاقة الأطعمة بالروماتويد فليست هناك أى علاقة مباشرة وإن كان من المفيد الامتناع تماما عن التدخين والاهتمام بمضادات الأكسدة التى تتوافر فى الفيتامينات والمعادن المختلفة التى تتوافر بوفرة فى الخضراوات والفواكه الطازجة إلى جانب غذاء قليل الدهون معتدل القدر من المنتجات الحيوانية (اللحوم ومنتجات الألبان).

للرياضة أثر مباشر على الروماتويد. الاهتمام بالرياضة والتمرينات التى تساعد على مرونة العضلات وأهمها السباحة التى تفوقت فيها فما رأيك؟

الواقع أن السباحة تمنح الإنسان ليونة ومرونة لعضلاته لأنها أحد تمارين المقاومة فى غياب الجاذبية الأرضية التى تجذب الإنسان ما ظل واقفا على الأرض أو متحركا كالجرى والمشى والألعاب المختلفة.