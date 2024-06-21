تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس

طارق إمام

دار الشروق

2022



يكتب "ألكسندر سينجوبوليس"، العشيق الأخير للشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس، روايةً عنه في السر، لكن الشاعر المحتضر، يقرأ الرواية، في السر أيضًا، فصلًا بفصل، ليعيش انقسامًا عنيفًا بين ذاته الواقعية ونظيرتها المتخيلة، طارحًا اقتراحاته وتعديلاته للرواية التي يجب أن تكون سيرته، فأي مفاجأة سنكتشفها في النهاية؟

رواية داخل رواية داخل رواية، تقدم صورة الشاعر اليوناني في جميع أزمنته، من المهد إلى المقبرة، انطلاقًا من أيامه الأخيرة كشخصٍ صامت، يتواصل مع العالم بالإيماءات والإشارات. ماذا لو فقد الشاعر لغته في الكلام؟ وما أثر ذلك على لغته في الكتابة؟

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مثل الأفلام الساذجة

نورا ناجي

دار الشروق

2022



«مثل الأفلام الساذجة»؛ مجموعة قصصية تتجاوز حكاياتها الشائقة، لتصبح مرآة إنسانية لدواخلنا المتشابكة، وكراكيب الذاكرة المهملة، تُعيد ترميم الشقوق وحشوها بالذهب، وهي تملك قناطير من ذهب الكلمات الكاشفة.

في فقرات موجزة مكثفة تنقل نورا ناجي عالم أبطالها بدقائقه وتفاصيله.

في هذہ المجموعة ستقرأ نفسك، وتعيد اكتشافك بأسماء جديدة، وأماكن. وسوف تندهش، وستقول: هنا عشتُ من قبل، وكأن كل هذہ الأشياء قد جرت تحت سَمعك وبصرك!.

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«الورّاق - أمالي العلاء»

يوسف زيدان

دار الشروق

2023



تدور الرواية عن ابن النفيس، حيث عاش علاء الدين «ابن النفيس» ثمانين عامًا، عاصر خلالها من أهوال الأحوال والأحداث الجسام، قدرًا هائلًا: الحروب الصليبية والحملة السابعة المريعة على دمياط وشمال مصر، غزو المغول وسقوط بغداد على يد هولاكو، صراعات السلطة بين الجيل الأخير من الأيوبيين والجيل الأول من الحكام المماليك، ثورة حصن الدين ثعلب، المصادمات الشديدة بين أقطاي وأيبك وقطز وبيبرس وقلاوون.. وكان «العلاء ابن النفيس» قريبًا من ذلك كله، فقد كان الطبيب الخاص للظاهر بيبرس، ورئيس أطباء مصر والشام.. ومع اضطراب أحوال زمانه، لم يتوقف يومًا عن التأليف في الطب والفكر وعلوم عصره، وترك لنا من بعده آلاف الصفحات.. فكيف عاش «ابن النفيس» وما الذي أملاه من وقائع حياته على «الورَّاق» الذي يصغره بأربعين عامًا، وعاش أربعين عامًا بعده؟ هذا ما تحكيه هذه الرواية.

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مختصر جمال العالم

رامي حمدي

دار نهضة مصر للنشر والتوزيع

2024



رامي حمدي" الذي قدَّم للقراء من قبل روايتين، يقتحم في كتابه الأخير نوعًا جديدًا من الكتابة، فيقدم لنا إصدارًا مدهشًا منطلقًا من محبته للطبخ .. وللكتابة، يقرر "رامي حمدي" أن يؤسس مطعمًا له 4 فروع، إحداها في بلده طنطا، وباقيها في باريس، وفي سويسرا، وفي إيطاليا! وهناك، يلتقي الكاتب في كل فصل من فصول الكتاب، وفي كل فرع من فروع المطعم، بأحد الشخصيات الشهيرة من كُتاب وكاتبات وفنانين وموسيقيين ومعماريين وأطباء وغيرهم من الراحلين أو الأحياء، حيث لكل فرع من فروع المطعم أجواءٌ تناسب الموضوع الذي سيدور حوله اللقاء، وكذلك الوجبات التي يقوم الشيف/ الكاتب بتجهيزها.. لا لشيء سوى المحاولة للعثور على مختصر جمال العالم!