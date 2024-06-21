الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، واصفة القرار بـ "الشجاع والهام"، معتبرة إياه "خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ونوهت الرئاسة الفلسطينية في بيان بحرص أرمينيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير، مشيرة إلى أن القرار يأتي "كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار ينتهج الإرادة والشرعية الدولية كخيار استراتيجي، ويسهم في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، كما ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع".

وحثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.