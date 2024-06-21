هولندا: إلغاء حظر على إقامة منصة للتنقيب عن الغاز في بحر الشمال

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قررت أعلى محكمة في هولندا إلغاء الحظر المؤقت المفروض على بناء منصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي مثيرة للجدل في بحر الشمال.

وأصدر القضاة في لاهاي اليوم الجمعة حكما بالسماح لشركة الطاقة الهولندية "وان دياس" ببناء منصة الحفر والتنقيب.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني بعد أن الطعن القانوني ضد التنقيب عن الغاز قد تم الانتهاء منه. ولم يعرف بعد متى سيتم اتخاذ القرار النهائي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت محكمة هولندية بتعليق العمل في منصة الحفر والتنقيب الواقعة قبالة جزيرة شيرمونيكوج الهولندية الواقعة فى بحر وادن وجزيرة بوركوم الألمانية، بعد أن رفع خبراء وأنصار حماية البيئة الهولنديون والألمان دعوى قضائية.

وفي عام 2022، رفع خبراء وأنصار حماية البيئة دعوى قضائية ضد بناء المنصة.

ثم فرضت محكمة لاهاي الإدارية وقفا مؤقتا للبناء بسبب عيوب في التصريح البيئي.

وبعد أن عدلت وزارة الاقتصاد الرخصة البيئية فييونيو، تم إلغاء تجميد البناء.