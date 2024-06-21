روسيا تتوعد بالرد على عقوبات اليابان بأقسى التدابير



أبلغت روسيا السلطات اليابانية بالطبيعة الضارة للعقوبات الجديدة التي فرضتها طوكيو على العلاقات الثنائية بين البلدين متوعدة بالرد الصارم للغاية عليها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نقلته اليوم الجمعة قناة"آر تي عربية": "خطوة أخرى نحو التدمير الكامل للعلاقات تمثلت في فرض الحكومة اليابانية بتاريخ 21 يونيو الحزمة الرابعة والعشرين من العقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة ضد بلدنا".

وأضاف البيان: "لقد حذرنا من أننا في مثل هذه الحالة سنواصل الرد بأقسى التدابير المضادة وأكثرها حساسية بالنسبة لطوكيو، مسترشدين فقط بمصالحنا الوطنية الخاصة".

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 41 شركة و11 شخصية روسية، بينهم موظفون في لجنة الانتخابات المركزية الروسية. وفق القناة الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد في وقت سابق، على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين. وفق آر تي عربية.