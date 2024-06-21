الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع بفعل خسائر البنوك وشركات التكنولوجيا

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم متأثرة بتراجع مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة متأثرا بخسارة مؤشر التكنولوجيا الفرعي نحو 1.3 بالمئة، ومؤشر أسهم البنوك في منطقة اليورو 1.7 بالمئة.

ورغم التراجع، سجل المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 بالمئة في ظل اهتمام السوق بقرارات البنك المركزي السويسري، وبنك إنجلترا ليتعافى من هبوط الأسبوع الماضي الذي أعقب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وربح المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة، بعدما أثارت بيانات مبيعات التجزئة المحلية مخاوف من استمرار سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وواصل المستثمرون في أنحاء العالم تجنب المخاطرة وسط خسائر المؤشرات الأمريكية مع انحسار ارتفاع أسهم شركة صناعة الرقائق العملاقة إنفيديا.