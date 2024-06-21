منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة في غزة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تحذيرا من أن الحرارة الحارقة في قطاع غزة، من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية للفلسطينيين، الذين نزحوا بسبب القتال العنيف بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، ريتشارد بيبيركورن: "لقد شهدنا نزوحا هائلا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونعلم أن هذا المزيج مع الحرارة يمكن أن يسبب ارتفاعا في الأمراض"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "لدينا تلوث في المياه بسبب الماء الساخن، وسيكون لدينا المزيد من تلف المواد الغذائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وسنواجه حشرات البعوض والذباب، والجفاف، وضربة الشمس".

وتسببت الحرارة الشديدة في مقتل المئات في جميع أنحاء العالم، مع بدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.