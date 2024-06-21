بيلاروس تبدأ مناورات عسكرية مهمة قرب حدود بولندا وأوكرانيا وروسيا

بدأت بيلاروس، الحليف الوثيق لروسيا، مناورات عسكرية كبرى في منطقتين، إحداهما على حدود بولندا والأخرى على حدود روسيا، وتتاخم الاثنتان الحدود الأوكرانية.

ولم تقدم وزارة الدفاع في مينسك اليوم الجمعة تفاصيل عن عدد الجنود المشاركين، أوالتقنيات المستخدمة، في المناورات.

ولكن ورد في بيان للوزارة عبر تطبيق إنستجرام أن وحدات من قيادة العمليات والقوات الخاصة وقوات الصواريخ والمدفعية والقوات الجوية والدفاع الجوي تشارك في التدريبات.

وفي الجزء الأول من المناورات، تم نشر القوات في المناطق المخصصة لها وتحصين مواقعها هناك. وأشارت الوزارة أن تدريبات القتال الفعلية ستبدأ لاحقا.

وسيتم إجراء المناورات في منطقة برست على الحدود الغربية لبيلاروس مع بولندا، ومنطقة جوميل شرقي البلاد على الحدود مع روسيا، وتحاذي المنطقتان أوكرانيا من الشمال.

وبدأت موسكو غزوا شاملا للأراضي الأوكرانية في فبراير من عام 2022 وهاجمت قوات روسية أوكرانيا من بيلاروس بدعم من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، كما وضعت موسكو أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.