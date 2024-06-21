مواقف متباينة تجاه زيارة رئيس الأرجنتين إلى إسبانيا

وصل الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، إلى مدريد بعد ظهر اليوم الجمعة، في بداية جولة أوروبية تشمل أيضا زيارة إلى ألمانيا خلال نهاية الأسبوع.

لكن مايلي الليبرالي المتطرف قوبل بتجاهل من جانب الحكومة اليسارية في إسبانيا والملك فيليب السادس – حيث لم يتم تحديد أي لقاءات معه خلال المحطة الأولى لجولته.

وكان مايلي، في إحدى فعاليات حملة الانتخابية الأوروبية التي نظمها حزب فوكس الشعبوي اليميني في إسبانيا في مايو، قد هاجم بشدة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووصف زوجته بيجونيا جوميز بـ"الفاسدة".

واتهم وزير الخارجية الإسباني، بدوره، مايلي - الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي لا سلطوى " - بشن "هجوم مباشر على ديمقراطيتنا ومؤسساتنا وعلى إسبانيا".

رفض مايلي طلبا لتقديم اعتذار علنا وواصل انتقاداته اللفظية منذ ذلك الحين.

وحظي مايلي باستقبال على غرار نجوم الروك في مدريد في مايو، وأثار إعجاب أكثر من 10 آلاف مشارك في فاعلية حملة الانتخابات الأوروبية بما ردده من عبارات مثل: الاشتراكية تؤدي "إلى العبودية أو الموت" أو العدالة الاجتماعية "غير عادلة دائما".

وشارك في هذه الفاعلية أيضا العديد من السياسيين رفيعي المستوى من الخارج، منهم الفرنسية مارين لوبان، والشعبوى البرتغالي أندريه فنتورا، ووزير المساواة الاجتماعية الإسرائيلي، عميحاي شيكلي.

وشاركت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في الفعالية عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبعث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان برسالة.